Chi sono i calciatori che valgono di più: Bellingham da capogiro, Lautaro miglior "italiano"

Giocatori più preziosi: la top 10 completa

Dopo Bellingham, Haaland, Vinicius Jr., Yamal e Mbappè, ecco chi completa la lista dei dieci giocatori di maggior valore economico al mondo. Bukayo Saka dell'Arsenal è sesto con 157,3 milioni e seguito da Florian Wirtz del Bayer Leverkusen con 151,2 milioni e Cole Palmer del Chelsea con 150. Poco più in basso, chiudono la speciale classifica Phil Foden del Manchester City con i suoi 144,6 milioni di valore e Rodrygo Goes del Real Madrid con 141,3. Per trovare il primo giocatore di Serie A in graduatoria è necessario scendere al ventesimo posto in cui si trova il capitano dell'Inter Lautaro Martinez con un valore di 107.2 milioni di euro secondo Cies. Ma non solo il capitano dell'Inter nella top 100 mondiale: in classifica sono tantissimi i Serie A presenti, da Lautaro fino a Kvara, Barella e Vlahovic. Nella gallery di seguito, ecco i più preziosi al mondo e tutti gli "italiani" presenti in classifica.