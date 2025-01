Cecilia Sala liberata: il fidanzato festeggia con il gol di Grosso

Poche cose uniscono gli italiani come la Nazionale . Ma tra queste ci è rientrata la lotta per la scarcerazione di Cecilia Sala . La giornalista era detenuta nel carcere di Evin, in Iran , dallo scorso 19 dicembre. Dopo il lavoro di tutto il governo, senza guardare alle fazioni, e sulla spinta del popolo italiano, Cecilia Sala nella notte tra il 7 e l'8 gennaio è stata scarcerata ed è atterrata poche ore fa a Ciampino . Una notizia accolta a furor di popolo, proprio come quel Mondiale del 2006 .

Cecilia Sala, la scarcerazione e il gol di Grosso: il video del fidanzato

E forse non è un caso il video postato sui social dal fidanzato di Cecilia Sala. Daniele Raineri ha voluto festeggiare il suo ritorno condividendo nelle storie del suo profilo Instagram la clip con il gol di Fabio Grosso nella semifinale contro la Germania nel Mondiale del 2006. "Cecilia è libera, un grande lavoro italiano. Grazie a tutti": queste le poche parole scritte da Raineri. La prima persona che la giornalista ha abbracciato non appena scesa dall'aereo che l'ha riportata a casa è stato proprio il fidanzato. Telecronaca di Caressa e Bergomi in sottofondo e l'esultanza del terzino che è rimasta iconica per tutta la Nazione, come la liberazione di Cecilia Sala.