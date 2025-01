Morto Fabio Cudicini, calcio in lutto: ex portiere di Roma e Milan, aveva 89 anni

ROMA - Un nuovo lutto nel mondo del calcio, che a pochi giorni dalla scomparsa di Aldo Agroppi piange oggi (8 gennaio ) la morte a 89 anni di Fabio Cudicini , ex portiere di Roma, Milan, Udinese e Brescia e padre di Carlo (anche lui ex portiere).

Morto Fabio Cudicini, il ricordo del Milan

Nato a Trieste il 20 ottobre 1935 e conosciuto come il 'Ragno nero', viene ricordato così dal Milan sui propri profili social: "La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio". Con i rossoneri ha vinto uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia (un'altra l'ha vinta con la Roma con cui ha messo in bacheca anche una Coppa delle Fiere).