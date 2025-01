Dalla Spagna: "Araujo vuole lasciare il Barcellona. C'è anche la Juve"  

Ronald Araujo si trova in una situazione complicata al Barcellona e sta seriamente considerando l’addio. Il difensore uruguaiano si sente messo da parte, soprattutto dopo la conferma della coppia Pau Cubarsi-Inigo Martínez e l’arrivo di Jonathan Tah previsto per giugno.

La confessione di Araujo

Inoltre, non ha ancora accettato il rinnovo con il Barça, nonostante il contratto attuale scada nel 2026. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Araujo ha confessato nello spogliatoio che, in caso di partenza, la sua priorità sarebbe la Premier League, dove l’Arsenal di Arteta rappresenta una destinazione ideale per il suo stile di gioco. Anche la Juventus resta interessata, ma sembra meno in linea con i suoi desideri, nonostante i legami del suo agente con l’Italia.

Le situazione Araujo-Juve

Araujo va in scadenza al 30 giugno del 2026 e sarebbe una mossa pericolosa cederlo in prestito, con dodici mesi rimanenti, senza rinnovarlo in anticipo per i blaugrana. Ed è proprio su questo che ragiona il Barça, vuole prima assicurarsi di prolungare l'accordo, altrimenti la cessione a titolo defi nitivo va per la maggiore, forse come unica scelta plausibile, mettendo in difficoltà la Juve.