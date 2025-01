Retroscena Hummels, cosa ha detto a Castellanos al derby: le frasi mai sentite

I minuti finali del derby della Capitale ha visto come protagonista una rissa, scaturita in seguito a uno scontro avvenuto nei pressi della panchina della Roma tra Mats Hummels e il Taty Castellanos. Uno scontro che ha portato all'espulsione dell'attaccante biancoceleste, dopo un calcio rifilato da terra al difensore tedesco. Quest'ultimo, nel corso del suo podcast “Alleine ist schwer" ("Da soli è difficile"), ha raccontato nel dettaglio cosa davvero è accaduto in quei momenti concitati: "C'è stata un po' di teatralità".