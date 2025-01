Dove vedere Bologna-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il successo nel derby della Capitale, la Roma di Claudio Ranieri torna in campo. Nella ventesima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno, i giallorossi saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano. Prima partita del 2025 per i rossoblù, che recupereranno la sfida contro l'Inter mercoledì. La Roma, invece, vuole dare continuità al suo momento positivo: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite.

Bologna-Roma, l'orario

La sfida tra Bologna e Roma andrà in scena oggi, domenica 12 gennaio, alle ore 18 allo stadio "Dall'Ara" di Bologna.

Dove vedere Bologna-Roma in diretta tv

Bologna-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali di Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Attiva anche l'opzione Sky Business, in tutte le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa.

Dove vedere Bologna-Roma in streaming

Bologna-Roma sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.