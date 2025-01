FA Cup, il Manchester United elimina l’Arsenal ai rigori. Tris Juric, Tottenham ok a fatica

LONDRA (Inghilterra) - Nel terzo turno della Coppa d’Inghilterra il Manchester United estromette l’ Arsenal dopo aver giocato in dieci uomini per un’ora: la sfida viene decisa ai rigori. Soffre il Tottenham che batte il Tamworth (formazione di quinta divisione inglese) soltanto ai supplementari. Avanzano al quarto turno anche Newcastle, Crystal Palace, Ipswich e Doncaster.

Manchester United ai rigori sull'Arsenal

Dopo un primo tempo in equilibrio, il Manchester United trova il vantaggio dopo sette minuti della ripresa con Bruno Fernandes he dal limite dell’area piazza la palla all’incrocio dei pali. Ma l’euforia dura poco: al 61’ i Red Devils restano in dieci uomini per l’espulsione di Dalot che rimedia il secondo cartellino giallo lasciando la propria squadra in inferiorità numerica. L’Arsenal ne approfitta e due minuti dopo riporta il risultato in equilibrio grazie a Gabriel che sfrutta una deviazione decisiva per battere Bayindir. Gi ospiti soffrono, mentre i Gunners a venti minuti dal termine falliscono un calcio di rigore con Odegaard. Al novantesimo è uno a uno, si va ai supplementari e il risultato non si sblocca. Si va ai calci di rigore dove prevalgono gli ospiti che sfruttano l’errore di Havertz. Bruno Fernandes, Diallo, Yoro, Lisandro Martinez e Zirkzee vanno tutti a bersaglio: i Red Devils fanno festa.

Il Doncaster passa il turno contro l’Hull

Il Doncaster, squadra di terza divisione, elimina a sorpresa l’Hull, formazione che milita in Championship ai rigori. Gli ospiti trovano il vantaggio con Molyneux, ma Puerta ristabilisce l’equilibrio che permane fino al termine dei tempi supplementari. Gli ospiti sfruttano i calci di rigore per portare a casa un successo (4-5) tanto prezioso quanto sofferto. Clifton realizza il penalty decisivo: fatale ai padroni di casa l’errore di Jones.

Il Tottenham batte il Tamworth ai supplementari

Il Tamworth resiste per novanta minuti, ma ai supplementari il Tottenham ha la meglio. La formazione londinese si qualifica al quarto turno della coppa d’Inghilterra battendo per 3-0 una formazione di quinta divisione: serve un’autorete di Tshikuna dopo cento minuti per sbloccare il risultato, poi i gol di Kulusevski e Johnson certificano il passaggio del turno degli ospiti.

L’Ipswich travolge il Bristol Rovers

Tutto troppo facile per i padroni di casa che conquistano il passaggio del turno con un rotondo successo contro il Bristol Rovers. L’Ipswich sblocca il risultato dopo diciotto minuti con Phillips, Clarke firma il raddoppio dopo sei minuti e Taylor chiude il discorso qualificazione al 37’ del primo tempo. Nella ripresa Al-Hamadi fallisce il poker dal dischetto.

Il Newcastle vince in rimonta con il Bromley

Al St James’s Park il Newcastle si impone per 3-1 sul Bromley: gli ospiti passano in vantaggio dopo appena otto minuti con Congreve, ma i padroni di casa riportano il risultato in equilibrio dopo appena tre minuti con Miley. In avvio di ripresa un rigore di Gordon porta avanti i Magpies che archiviano la qualificazione al 61’ con la terza rete di Osula.

Crystal Palace di misura sullo Stockport

Sfida in discesa per il Crystal Palace che accede al quarto turno della Coppa d’Inghilterra grazie al successo sullo Stockport. I padroni di casa trovano il gol decisivo dopo appena quattro minuti con Eze.

Juric esulta: il Southampton travolge lo Swansea

Dopo un pareggio e tre sconfitte in Premier League, Ivan Juric conquista, in FA Cup, la prima vittoria sulla panchina del Southampton. I 'Saints' staccano il pass per il quarto turno del torneo più antico del mondo grazie al netto 3-0 rifilato allo Swansea: al St. Mary's Stadium a segno Sulemana e Dibling, autore di una pregevole doppietta.