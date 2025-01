La moviola di Napoli-Verona: Zufferli in partita, sbaglia pochissimo

Arbitro Zufferli: voto 6,5

In partita Zufferli, anche se non difficile, una buona notizia per Rocchi, alla ricerca di nuove leve (lui le idee le ha già chiare) sulle quali investire in prospettiva. Si perde un giallo facile all’inizio della partita, giudica con lo stesso metro due episodi in area del Verona. Chiude la sua ottava partita in A stagionale (fino a quest’anno ne aveva dirette solo 9) con appena 11 falli e 0 ammoniti.