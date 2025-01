Lazio, il piano di mercato: un difensore e una mezzala per Baroni

ROMA - L’arte della confusione, che è un po’ caos voluto per depistare, governa il mercato della Lazio. E’ sfumato Fazzini , è arrivato Ibrahimovic, ala da inventare mezzala. A parole non si escludono gli arrivi di un centrocampista e di un difensore centrale . Ma ogni strategia è sottoposta ai vincoli dell’indice di liquidità . Il tedesco è arrivato perché era partito Akpa-Akpro, il prestito gratuito con riscatto si è potuto chiudere e l’ingaggio del giocatore è rientrato nella quota liberata con la partenza dell’ivoriano. Adesso serve una cessione per ogni altro arrivo. Castrovilli non ha mai pensato di partire , aspetta la sua chance. La Lazio, invece, sotto sotto riflette ancora sulla sua posizione. Liberare il suo posto, con una risoluzione o una cessione, tra l’altro permetterebbe di aggiungere un over. Sembra un’ipotesi remota stando alla volontà del giocatore. E allora chi può liberare posti? Hysaj e Basic sono reintegrati a tempo . Il primo ha una richiesta dal Lecce, per prenderlo sarebbe disposto a spalmare il suo ingaggio allungando il contratto in scadenza con la Lazio (2026). Basic è richiesto da Getafe e Valladolid, ma chiedono il pagamento di parte dell’ingaggio e Lotito ha detto no.

Fazzini, tutto fermo

A centrocampo non sembra esserci più spazio per Fazzini, disilluso dopo lo strappo Lotito-Corsi e la mancata riconciliazione. Aveva rifiutato il Napoli per la Lazio, è rimasto a Empoli. Spera in un colpo di scena. Ieri girava il nome di Fagioli, in uscita dalla Juve, secche smentite. In Francia è stato seguito Atangana del Reims, 19 anni, costa 10 milioni. Ha rinnovato da poco: «Rinnovare è quello che volevo, restituire alla società quello che mi ha sempre dato, la fiducia. Dà un messaggio ai giovani del club».

Lazio, un Under 22 per la difesa

Fabiani cerca una soluzione in difesa. Patric è di nuovo out, sono rimasti solo Romagnoli, Gila e Gigot. Contro il Como c’erano due centrali (Gila squalificato). Il team manager Bianchi, braccio destro di Fabiani sul mercato, sabato sera ha visto Siviglia-Valencia (1-1), tra gli osservati Kike Salas, difensore centrale e terzino sinistro. Classe 2002, 23 anni li compirà ad aprile, per questo è considerabile under 22. Mancino, lo spagnolo ha giocato da esterno nella difesa a 4, ha una clausola rescissoria di 7 milioni, contratto fino al 2029. E’ gestito dagli stessi manager di Luis Alberto, scuderia You First. Enrique Jesus Salas Valiente, al secolo Kike Salas, è tra i volti nuovi del Siviglia. E’ sempre in crisi economica, il tecnico è Garcia Pimienta, ha lanciato Juanlu Sanchez, terzino destro, classe 2003, e Kike Salas. Si è fatto ammirare nella Liga: quattordici presenze e due assist. E’ alto un metro e 88, è nato a Siviglia, è cresciuto nel vivaio.