Il Milan tra Rashford e Walker

MILANO - Le continue delusioni del Milan in campionato sono frutto di una squadra non perfetta che dovrà essere migliorata durante il mercato di gennaio. Per il Diavolo comincia una settimana cruciale per due obiettivi di mercato in Premier League, entrambi provenienti da Manchester. Il primo è Marcus Rashford dello United, il secondo è Kyle Walker del City, tutti e due vogliosi di provare una nuova esperienza fuori dall’Inghilterra. Ma per le norme Figc vigenti in Italia, il club rossonero (che ha già preso in estate Pavlovic ed Emerson Royal come extracomunitari) potrà tesserare solamente uno dei due giocatori che provengono dal Regno Unito, con la dirigenza milanista che attende risposte dall’entourage di Rashford nelle prossime ore. Nel caso in cui l’attaccante esterno dovesse accettare il progetto milanista, andrebbe a decadere l’ipotesi Walker. Viceversa il Milan tenterà l’affondo sul terzino destro del Manchester City, giocatore vincente e di grande esperienza che andrebbe ad essere un valore aggiunto per il gruppo di Conceiçao. Ieri il terzino non si è allenato e presto potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti per cercare di trovare un accordo economico. Attualmente l’esterno percepisce 6 milioni di euro netti all’anno. Il Milan potrebbe proporre un contratto di 2 anni e mezzo.