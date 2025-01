Kjaer annuncia il ritiro: "Adesso è davvero il momento giusto"

Simon Kjaer dice addio al calcio giocato . Archiviato l'Europeo con la Danimarca , poco dopo aver salutato ufficialmente i colori del Milan , l'ex difensore del Siviglia ha deciso di premere il tasto "stop". Una lunga carriera in Italia e in Europa per il classe '89, condizionato da un brutto infortunio nell'ultima stagione in rossonero.

Kjaer annuncia il ritiro dal calcio giocato

"Adesso è davvero il momento giusto per chiudere questo capitolo della mia vita", ha dichiarato Simon Kjaer nel corso di un'intervista all'emittente TV 2 Sport. L'epilogo di un percorso professionale ricco di soddisfazioni e maglie prestigiose, come quella del Milan: "Nella mia testa c'era di chiudere la carriera al Milan - ha ammesso il centrale danese -. Sapevo benissimo che da lì alla ricerca di qualcos'altro ero così lontano nei miei pensieri e nel processo nella mia testa che non avrei potuto avere un finale migliore. La fine l'ho avuta a San Siro e sapevo benissimo che quell'esperienza era la mia fine", ha aggiunto con un pizzico di emozione. Per lui, in Serie A, ben 180 apparizioni, 5 gol e 5 assist.