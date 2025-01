A Madrid diventa virale la pizza di Cristiano Ronaldo: dove si trova e quanto costa

Planta 9 CR7, la pizzeria di Cristiano Ronaldo

Nel giro di pochissimi mesi la pizzeria è diventata uno dei ristoranti più alla moda della Gran Vía di Madrid. Situato al nono piano, offre non solo un'esperienza culinaria unica, ma anche una vista mozzafiato sul cuore della capitale. Il locale offre pizze artigianali realizzate con ingredienti di alta qualità. Tra i piatti più viziosi del menù c’è la pizza CR7 e altre specialità italiane come la “Margherita Gourmet” o la “Diavola Picante”. Il creatore di Tik Tok josefoodvibes ha pubblicato un contenuto in cui critica la pizzeria: secondo il tiktoker - il locale sarebbe piuttosto esoso; le pizze vanno dai 17 ai 20 euro, mentre i piatti di carne e pesce oscillano dai 23 ai 35 euro.