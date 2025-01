Juve, un pareggio che non è come gli altri

È il tredicesimo pareggio di Thiago, il tredicesimo su venti. Conta aritmeticamente come i precedenti - anche se da qui a maggio le partite sono una di meno -, ma questo ha un valore diverso, superiore, per la qualità della prestazione nel suo complesso. Ho visto a lungo la miglior Juve dell’anno, in rapporto all’avversario e per equilibrio e generosità. Yildiz, ad esempio, mi è piaciuto come mai in passato. Se devo dirla tutta, però, Thuram non l’avrei tolto, specie nel periodo di maggiore pressione dell’Atalanta.