Sport Invest, il generale Geremia Guercia nominato nuovo Cfo

Sport Invest, il comunicato ufficiale su Geremia Guercia

“La Sport Invest è lieta di annunciare che il Dott. Geremia Guercia, in precedenza noto per la sua posizione di Generale della Guardia di Finanza di Trapani negli ultimi 4 anni, ha assunto il ruolo di Chief Financial Officer del Gruppo. Il suo profilo istituzionale, di grande prestigio e serietà, rientra in un upgrade dirigenziale che porterà il nostro Gruppo alle prossime sfide di campionati sempre più importanti e della Cittadella Dello Sport con un profilo NETTAMENTE più istituzionale che darà anche alle nostre controparti finanziarie, politiche un grande segno di crescita. Il Dottor Guercia , prima dell’incarico svolto brillantemente a Trapani, aveva ricoperto numerosi incarichi operativi in Lombardia, Calabria, Sicilia e Campania, provenienti dal Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale di Palermo, dove ha svolto l’incarico di Capo Ufficio Personale e Affari Generali. A lui i migliori auguri di un grande lavoro per il Gruppo Sport Invest e per la Città di Trapani che tanto si aspetta da noi”, si legge nella nota.