Salernitana, con Cerri a Pisa per l'impresa

SALERNO - La Salernitana ci crede, vuole provare a strappare punti a Pisa dopo la vittoria in rimonta contro la Reggiana. Breda potrebbe rivedere qualcosa in formazione, ma non modificherà l’assetto iniziale: sarà comunque 3-5-2. Nessun problema per Cerri. Anche ieri l’attaccante ha fatto lavoro differenziato ma solo a scopo precauzionale (problemi ad un ginocchio dopo un colpo subito contro la Reggiana). Oggi l'ex Como sarà in gruppo e guiderà l’attacco a Pisa. A sostenere i campani ci saranno 900 tifosi. Fino a ieri sera venduti 835 biglietti: si va verso il sold out del settore ospiti.



CHRISTENSEN CARICA. Tra le probabili novità ci sarà quella del portiere. Dovrebbe, infatti, essere scontata la presenza tra i pali del nuovo arrivato Oliver Christensen. «Sono molto carico e felice di essere qui, pronto – dice il danese - per mettermi al lavoro. Il campionato di B è molto difficile, tutte le partite sono complicate. Il calcio in Italia è incredibile, è particolarmente sentito e tutte le città hanno una squadra a cui sono molto legate. Spero di tornare anche in Nazionale, ma prima devo giocare e fare bene con la Salernitana. L’esperienza ai Mondiali? Penso che sia il massimo per un giocatore. Come sono fuori dal campo? Un ragazzo tranquillo, mi piace parlare con la mia famiglia e gli amici, ma anche stare a contatto con la natura, soprattutto con il mare. Amo il mio lavoro e vivo per questo. Perché il numero 53? È quello della mia città, Kerteminde: quando entro in campo con questo numero sulle spalle ho una motivazione in più». I tifosi salernitani non vedono l’ora di assistere alla “Christensen dance”, una specie di balletto che il portiere danese esegue dopo una vittoria fin dai tempi in cui militava nell’Hertha Berlino. «I miei idoli? Ho avuto modo di allenarmi con Kasper Schmeichel e devo dire che è davvero molto forte, ma credo che il migliore sia il padre Peter. A Pisa dobbiamo giocare bene e portare i punti a casa. Questa deve essere la mentalità: bisogna fare punti ovunque».



MERCATO. Dopo la risoluzione anticipata del prestito di Velthuis con lo Sparta Rotterdam (il difensore olandese è approdato al Sassuolo), Valentini cerca una destinazione per Dalmonte (Catania o Ternana). In uscita anche Maggiore, Kallon, Hrustic, Valencia, Simy ed uno dei due portieri (o entrambi). In arrivo di sicuro un centrocampista, forse due. Salernitana e Cesena si sfidano per uno tra Dario Saric (27) del Palermo e Matthias Braunöder (22) del Como. Piace molto anche Mattia Valoti (31), in uscita dal Monza, su cui c'era pure la Samp, che ha virato su Oudin.



INGRESSO GRATUITO. Anche in occasione della prossima gara casalinga, quella con la Cremonese in programma domenica 2 febbraio, il club granata consentirà l’ingresso gratuito nel settore Distinti agli studenti di tutti gli istituti di Salerno e provincia che ne faranno richiesta, nonché agli allievi delle scuole calcio del territorio. I prezzi dei biglietti saranno sempre popolari, ma non così bassi come per il match con la Reggiana.