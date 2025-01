De Rossi diventa proprietario dell'Ostiamare: il post social è da brividi

De Rossi proprietario dell'Ostimare: "Voglio costruire una società solide e innovativa"

In mattinata, attraverso il suo profilo Instagram, l'ex capitano e allenatore della Roma ha aggiunto attraverso: "Sono felice di poter annunciare il mio nuovo impegno come proprietario dell’Ostiamare. Il mio obiettivo sarà lavorare per costruire una società solida, trasparente ed innovativa, un mezzo per unire le persone, per promuovere i valori della comunità e per riavvicinare le famiglie al loro territorio, con l’orgoglio di rappresentare Ostia dentro e fuori dal campo. Oggi inizia un nuovo capitolo. Insieme, possiamo scrivere una storia che ci renderà fieri. Forza Ostiamare!". Parole a corredo di una sua foto a centrocampo con un'alba, una nuova alba, alle sue spalle: dove ha fatto la storia da giocatore e dove ha scelto di farsi immortalare con il volto sorridente a testimonianza della voglia di iniziare la sua nuova avventura.