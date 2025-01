Fantacalcio ® - La Serie, su Youtube arriva la prima serie dedicata al gioco che appassiona milioni di italiani

La prima miniserie interamente dedicata al fantasy game ufficiale di Serie A Enilive, che appassiona e coinvolge da anni milioni di italiani ha l’obiettivo di fornire a tutti gli appassionati del gioco una serie in cui ci si possa riconoscere e rivivere le proprie esperienze. Il tutto scandito dai toni tipicamente leggeri del gioco, e da quelli irriverenti di autori e protagonisti.

Sei episodi, diretti da Luca Vecchi e con la supervisione dei The Pills, Stefano Santi e Serena Tateo, racconteranno l’universo grottesco e la frenetica quotidianità dei Fantallenatori ® . Le musiche di Fabio Rondanini fanno da cornice emozionale alle vicende degli otto protagonisti incalzati dalla passione per un gioco che, da sempre, è anche metafora della vita.

ANTEPRIMA ESCLUSIVA | Il 23 gennaio 2025 l’intera serie verrà mostrata in un’anteprima esclusiva riservata ad un ristretto numero di giornalisti, creators e addetti ai lavori. All’evento sarà presente il regista Luca Vecchi, il cast, e alcuni dei giornalisti del team pagelle di Fantacalcio.it, tra cui Pierluigi Pardo, Riccardo Trevisani e Federica Zille. L’evento si terrà alle ore 11:00 presso il The Space Cinema di Napoli in Viale Giochi del Mediterraneo.

PROGETTO | Fantacalcio ® - La Serie è la prima miniserie web interamente dedicata al gioco che appassiona e coinvolge milioni e milioni di italiani. La serie, girata e realizzata tra il 2020 e il 2021, è prodotta per Fantacalcio ® in collaborazione con Utopia e Pulse Films Italia.

Nino Ragosta, CEO di Quadronica S.r.l. e direttore di Fantacalcio.it, ha così commentato la pubblicazione della serie: “Sono davvero entusiasta del prodotto che siamo stati in grado di realizzare: bravi tutti, nessuno escluso. Da anni e anni siamo la casa unica ed ufficiale di questo magnifico gioco. Realizzare una serie incentrata sulle vicende, emozioni e manie che condividiamo con milioni di fantallenatori è stato davvero bello. D'altra parte tutti noi fantallenatori sappiamo bene quanto le nostre leghe, tutte le nostre leghe, siano un incredibile microcosmo in grado di fornire divertimento ed emozioni capaci di resistere all'inesorabile scorrere del tempo”.

Alfredo De Vuono, Project Manager di Fantacalcio ® , ha aggiunto: “Il Fantacalcio, per milioni di persone, prima che una - impegnativa! – passione, è vita. Quotidianità, intrattenimento, condivisione, risate e prese in giro. Le nostre parole, i nostri articoli, le trasmissioni, i nostri siti e le App non sarebbero mai bastati, né a noi né ai nostri utenti. Dovevamo andare oltre: e pensiamo di averlo fatto, anche grazie alla geniale chiave di lettura con cui i The Pills hanno saputo scardinare il nostro mondo. Bernardo Bertolucci disse che 'Ricorderemo il mondo attraverso il cinema'. Beh, nel nostro piccolo speriamo che, un giorno, il Fantacalcio venga ricordato (anche) attraverso Fantacalcio ® - La Serie”.

Fantacalcio ® - La Serie è una serie, ognuno di: diretta da, è stata supervisionata da The Pills, Stefano Santi e Serena Tateo.

- La Serie è incentrata sulle vicende di un gruppo di 4 amici di vecchia data: Matte, Nico, Filippo e Franco. 30 anni circa. Un gruppo storico che porta avanti con fierezza la tradizione fin dagli anni delle superiori e, nonostante oggi conducano vite molto diverse tra loro continuano ad incontrarsi una volta l’anno per istituire la lega e far partire il gioco. Nonostante le loro vite abbiano preso direzioni molto diverse il Fantacalcio rimane forse il fil rouge che li tiene ancora legati. Ora, però, manca poco all’inizio della nuova stagione di Fantacalcio: è il 31 agosto, mancano poche ore all’inizio del campionato e servono ancora due partecipanti per completare le Lega. Ma i nuovi potenziali candidati devono essere comunque persone fidate, dai nervi saldi e con delle buone credenziali. Qualcuno che non molli nel bel mezzo del campionato, rovinando il gioco al resto dei componenti. Il fatto che siano dei polli facili da spennare, inoltre, non guasterebbe affatto. Nella villa con piscina di Filippo - dove si incontrano tutte le domeniche per guardare le partite - i quattro discutono i casi umani incontrati nel corso della loro carriera, o sugli infami che hanno mollato a maggio. Servono quattro papabili new entry. Parte un vero e proprio casting mentale per scegliere i quattro giocatori mancanti. Con chi si metteranno a gareggiare i nostri quattro amici storici? Sopravvivranno al campionato?

AUTORI E REGIA | Fantacalcio ® - La Serie è diretta da Luca Vecchi e supervisionata da The Pills, Stefano Santi e Serena Tateo. I The Pills, collettivo di autori comici di vecchia data e attualmente attivi come autori e sceneggiatori per il web, il cinema e la TV, hanno fatto da head writers per il progetto. Stefano Santi, oltre che esperto di Fantacalcio, è soprattutto autore e sceneggiatore di serie e lungometraggi. Serena Tateo è autrice di diversi programmi televisivi e serie TV originali.

MUSICHE | Le musiche di Fantacalcio ® - La Serie sono di Fabio Rondanini: batterista romano e compositore, co-autore del brano “Argentovivo” di Daniele Silvestri, vincitore premio della critica al Festival di Sanremo. Batterista degli Afterhours, I Hate my Village, Daniele Silvestri e Calibro 35. Batterista resident di Propaganda Live. In passato ha composto le musiche della serie di Corrado Guzzanti “Dov’è Mario”.

CAST I Josafat Vagni, Matteo Nicoletta, Antonio Gargiulo, Niccolò Senni, Luis Molteni, Francesco Russo, Azzurra Rocchi, Luca Vecchi. Con la partecipazione di: Riccardo Trevisani, Serse Cosmi.

Matte: Josafat Vagni. Il big data. Il nerd. La voce narrante. Romano forbito Lo statista. Il preciso. Affronta il gioco con precisione chirurgica ed estrema dedizione, anche se nella vita fa l’impiegato precario. Il contratto gli scade tra tre mesi, non ha la ragazza, né grandi passioni, insomma: il suo unico sfogo è il fantacalcio. Se applicasse la precisione e la dedizione che applica al fantacalcio alla sua vita sarebbe a capo del CNR. Matte è l’unico che non casca nei giochetti di Nico e che cerca di aiutare Filippo a essere meno sallucchione. È un po’ ossessivo-compulsivo e soffre molto quando la chat va in caciara con foto porno, gif da boomer e tematiche off topic. La odia ma poi quando è solo gli fa compagnia.

Filippo: Matteo Nicoletta. Il Cazzaro pieno di sé figlio di papà, romano di Roma Nord - praticamente la Milano di Roma Famiglia di ricchi notai - è parcheggiato a giurisprudenza da dieci anni - vive da solo in una villa all’Axa. La villa ovviamente gliel’ha comprata il padre, che oltre a riempirgli il conto in banca, si occupa anche di contrattualizzare tutto ciò che riguarda la lega. Le partite ogni domenica si vedono a casa sua perché… perché c’ha la piscina, un maxi schermo e un frigo sempre pieno (che chiaramente non riempie lui), il bagno pulito e pure un ampio giardino. Soprattutto abita vicino ai calciatori a cui possono urlare insulti dal giardino. Pensa di essere un cultore della materia e un esperto della pratica ma non ne capisce nulla. Commenta e fa polemica riguardo storico pregresso e strategie altrui quando invece il più delle volte è quello che ha fatto il lavoro più pietoso di tutti. Nico si prende gioco del suo ego e della sua ignoranza ma Filippo è così pieno di sé che neanche se ne rende conto.

Nico: Antonio Gargiulo. La nemesi del presidente, napoletano trapiantato a Roma. Fa il chirurgo, è sposato con una collega e insieme sono Frank e Claire Underwood. Ha la vita più regolare e inquadrata di tutti ma quando rivede gli amici del liceo regredisce a quello che era. È furbo, abile e porta sempre a casa il punto. Per far spendere soldi ai compagni durante l’asta gioca sempre al rialzo su giocatori di merda che poi non compra.

Franco: Niccolò Senni. Il presidente storico. Tiene insieme gli equilibri della lega, è il custode del regolamento: l’uomo chiamato a dirimere tutte le diatribe. È tipo Santi Licheri ma con la differenza che tutti gli possono menare. Ovvio che nessuno voglia essere al suo posto! Uomo di grande responsabilità poiché lavora nel controllo qualità autovetture, è al quinto anno di presidenza della Lega del gruppo storico del liceo. Questo vuol dire che è sull’orlo dell’esaurimento nervoso, poiché nessuno vuole fare il Presidente. Lo chiamano “Gollum” perché porta il fardello da ormai troppi anni: ha perso i capelli, non riesce ad avere un figlio: l’ultimo spermiogramma è praticamente a zero; è fondamentalmente il buono di cui tutti si approfittano. A giudicare dai pronostici non avrà vita lunga.

Mario [non presente a schermo]. Quello che nessuno sa chi sia. Succede spessissimo che le leghe, pur di arrivare al numero minimo, si ritrovano a chiedere ad amici, amici di amici di amici di amici di amici, di farsi raccomandare qualcuno di affidabile. Insomma, è come il decimo a calcetto. Mario è il rappresentante più esemplificativo di questa categoria. Nessuno l’ha mai visto ma grazie a dio gli ha detto che avrebbe partecipato. Giocatore sul quale si può sempre contare e con cui gli altri hanno un rapporto legato unicamente al Fantacalcio, ma che nessuno ha mai visto o conosciuto di persona poiché molto riservato. Sempre molto preciso e signorile. Ha un modo di rapportarsi impeccabile. Da anni vive nelle chat WhatsApp di Fantacalcio e durante l’asta di inizio stagione calcistica, unico momento in cui ci si dovrebbe presentare tassativamente di persona, fa la sua comparsa in conference call con voce alterata e faccia blurrata, neanche fosse un pentito della camorra. Non bara mai ed è sempre molto gentile e servizievole con tutti. È bravo, ma al contempo molto affidabile e assai corretto. Ha un’etica del gioco che trascende la cavalleria rusticana. Ma chi è in realtà? C’è gente che c’ha perso il sonno a cercare di capirlo. Qualsiasi persona blurrata.

Il boomer: Luis Molteni. Il tizio boomer restio alla tecnologia. Scrive ancora tutto sui pezzi di carta. Un altro elemento a cui è facile spillare dei soldi senza che invalidi la resa collettiva. Manda in chat foto di donne nude, fa continuamente commenti a sfondo sessuale. È creepy.

Chicco: Francesco Russo. Il verginello. Il novizio. È il fratello minore di Nico, uno dei protagonisti del gruppo storico. Crede di essere protetto dal sangue del suo sangue e invece non sa che è stato tirato dentro come agnello sacrificale. E come tale verrà anche trattato, durante le normali dinamiche interne di una Lega Fantacalcio.

Carla: Azzurra Rocchi. Ultras della Lazio. Rispettato avvocato, aspirante giudice e… Ultras della Lazio. Carla discende da una famiglia di bianco azzurri ed è cresciuta allo stadio. La sua squadra è composta al 90% da giocatori della Lazio: non ce la farebbe mai a guardare una partita tifando contro la sua squadra del cuore. Carla è precisa e concentrata, per lei il calcio e il Fantacalcio sono una cosa seria.

Il santone: Luca Vecchi. Padre putativo della Lega, ne è ormai fuori da un po’. Ma non disdegnerà di fornire il suo aiuto a Franco, quando ne avrà un estremo bisogno.

Cammeo: Serse Cosmi, Riccardo Trevisani.

EPISODI | La serie è composta da 6 episodi.

Episodio 1: La Lega. Si è appena chiuso il calciomercato. Una tradizione, un rito, un voto di amicizia che dura da vent’anni, quest’anno potrebbe saltare se i quattro amici non troveranno altri compagni di lega. Il numero minimo di partecipanti è otto, loro sono in quattro e il tempo stringe. Facciamo la conoscenza dello storico gruppo del liceo. Dopo una breve panoramica di quel che è stato assisteremo al rispolvero delle rubriche telefoniche dei quattro, costretti a ripiegare su dei vecchi elementi fidati e su delle new entry possibilmente affidabili.

Episodio 2: l’asta. L’asta va avanti da così tanto tempo che i partecipanti hanno ormai perso il senno e si ritrovano in un cul de sac in cui è impossibile abbandonare la riunione. C’è chi caldeggia la possibilità di concludere l’asta il giorno seguente e chi invece riporta dogmaticamente il dovere morale di concluderla quella sera stessa: in 25 anni di Fantacalcio nessuna asta è mai stata rinviata al giorno seguente.

Episodio 3: il novellino. Chicco è stato tirato dentro dal fratello Nico ed è stato iniziato al Fantacalcio. Il problema è che, il giorno dopo l’asta, Nico viene letteralmente preso d’assalto dagli altri giocatori che vogliono strappare i pezzi migliori dalla sua rosa. Proverà strenuamente a tener botta. Riuscirci sarà difficile. Anzi, impossibile.

Episodio 4: la chat psichedelica. Ognuno dei personaggi, immerso nel proprio quotidiano, vede il proprio smartphone prendere fuoco a causa della chat di gruppo nel bel mezzo delle partite, dovendo conciliare episodi di rappresentanza nella vita reale con la realtà parallela della propria Lega Fantacalcio.

Episodio 5: il Presidente. Una delle tante polemiche sul regolamento mette in discussione la leadership del presidente. Quest’ultimo, per la troppa pressione ha un esaurimento nervoso e intraprende un mistico viaggio in un bosco. I 3 amici del gruppo storico vanno a recuperarlo, costretti a seppellire l’ascia di guerra.

Episodio 6: season finale. Dopo una vita da secondo in classifica Matte diventa finalmente capolista. Primo per la prima volta...Siamo a maggio, a ridosso della fine del campionato. L’ansia da prestazione è alle stelle. Come andrà a finire?