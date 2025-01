De Rossi , la conferenza da proprietario dell'Ostiamare in 10 (bellissime) frasi

"Il vivaio già funziona bene, ma sarà un campo da incrementare. Ascolto tutti sui diversi temi, ma poi sul calcio non ascolto nessuno. Riporteremo i ragazzini a toccare il pallone con i piedi senza parlare di tattica, moduli e sistemi. Ci saranno regole per ragazzini e soprattutto per i genitori. Faremo un campetto di sabbia perché tanti ragazzini compreso me hanno imparato a giocare sulla spiaggia. E inoltre faremo più allenamenti: più pallone e meno PlayStation. Vale per tutti, anche per i miei figli, noi cercheremo di fargli toccare sempre più il pallone".

Alberto De Rossi e la prima chiacchierata sull'Ostiamare con Daniele

"Papà è stata la prima persona con cui ho parlato, la prima cosa che mi ha detto è: "Tu sei matto, arriveranno tante rotture" poi subito dopo: "Però bisogna andare in Serie C". Ne ho parlato con mamma, mia sorella che lavorerà all’Ostiamare, con mia moglie per cui il calcio è una galassia sconosciuta. Ma ha capito che la Roma e allenare era imprescindibile, questa era una cosa non prevista ma va bene. L’esonero a casa viene vissuto con sentimenti diversi da me e i miei figli. Dopo la Spal loro erano felici e io distrutto, mia moglie se ci sono è felice, possiamo fare qualche viaggio, posso dare una mano, ma poi tutti mi hanno detto che se ero felice avrei dovuto farlo".

De Rossi e la battuta su Elon Musk

"Ci sono e saranno investimenti, è un progetto di più anni, spero duri anche trenta. Ma le cose vanno ponderate e studiate, non solo Elon Musk o Abramovich".