Napoli-Juve, la moviola: giusto il rigore  del 2-1. Thuram  era da ammonire  

Chiffi: 6

È chiaro ed evidente il fallo di Locatelli su McTominay che Chiffi non ha avuto esitazioni a punire con il calcio di rigore. Nessun dubbio sulla decisione dell'arbitro che, correttamente, non ha ammonito il centrocampista della Juventus perché l'intervento genuino (a cercare il pallone, pur senza prenderlo) depenalizza nell'area di rigore la sanzione disciplinare. Dal punto di vista dei cartellini l'errore più evidente resta la mancata ammonizione a Thuram al 27' pt. L'arbitro non si è nemmeno accorto del fallo, ma il giocatore della Juventus, che con il piede destro ha deviato il pallone, con la gamba sinistra, alta, ha colpito Anguissa, interrompendone la ripartenza. Sono, invece, corrette le ammonizioni a Cambiaso, Lobotka, Spinazzola e Koopmeiners.