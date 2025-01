Aiac, Renzo Ulivieri confermato presidente

Non solo Ulivieri. De Risi rappresentante del calcio femminile

In seguito alla conferma di Renzo Ulivieri, restano in carica i tre vicepresidenti, Giancarlo Camolese, espresso dalla componente Professionisti; Pierluigi Vossi, per la componente Dilettanti; Francesco Perondi, per la componente Preparatori Atletici. Ll'Assemblea, inoltre, ha eletto Valentina De Risi rappresentante del calcio femminile nel Consiglio Direttivo dell'AIAC con l'89,6% dei voti. L'Aiac era l'unica componente federale chiamata a rinnovare l'organo direttivo, in attesa dell'elezione del presidente della FIGC, in programma lunedì 3 febbraio.