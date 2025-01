Nainggolan ultime news: il giudice decide se rilasciarlo e le voci su soldi, attico e fidanzata

Radja Nainggolan ha trascorso la notte in cella e oggi il giudice deciderà se liberarlo o meno. Il suo avvocato Omar Souidi ha detto che il centrocampista ex Piacenza, Cagliari, Roma, Inter e Spal (per citare le sue squadre italiane) "nega il proprio coinvolgimento. Mi aspetto che torni presto in campo con il Lokeren. Non è stato ancora incriminato. Il fatto che debba rispondere ad alcune domande non significa che abbia qualcosa a che fare con la vicenda. È stato interrogato ed è stato collaborativo, ora attendiamo il giudice. È un calciatore, non un criminale ed è molto toccato da tutto questo". Logico, anche perché il pensiero di Radja è andato subito alle 4 figlie, due nate in Italia e due in Belgio, ancora minorenni ma comunque attive sui social e sul web. Non è un momento facile per Nainggolan e per chi gli è accanto, anche se si sa poco della sua nuova fidanzata che, stando a quanto riportano i media del Belgio, era con lui al momento dell'arresto. Radja non era in casa ma la stampa è arrivata comunque al suo attico, in vendita e del valore di poco meno di due milioni di euro. Il sito "nieuwsblad" mostra additittura tutte le immagini dell'attico con piscina, tappeto zebrato, cucina da mille e una notte e varie camere da letto. La stampa belga è molto garantista, ovviamente e giustamente, ma da ieri si è buttata sulla vicenda in modo clamoroso, sia sul web che nelle televisioni. Nainggolan fa notizia, il porto di Anversa, con tutte le sue sfaccettature, anche. Non è un caso che ci siano anche serie tv recenti ispirate a questo. Quella di Nainggolan, però, non è una serie. Ma è la parabola di un uomo di appena 36 anni che era tornato da poco a giocare a calcio per darsi una possibilità e oggi si trova invischiato in una vicenda che ha fatto il giro del mondo. Sempre secondo la stampa di Bruxelles Nainggolan "avrebbe avuto bisogno di soldi". Scrive Hbvl: "Anche nell'ambiente criminale di Anversa circolano da tempo storie secondo cui Nainggolan aveva bisogno di molti soldi qualche tempo fa. In cambio, si dice, avrebbe restituito tale somma tramite un conto bancario. Perché? Solo lui lo sa". È davvero così? O, come spesso accade in questi casi, le leggende metropolitane si mischiano alla realtà?