Garnacho e Adeyemi a confronto: chi sarà il colpo del calciomercato 2025?

Adeyemi e Garnacho: i numeri a confronto

Karim Adeyemi è nato in Germania il 18 gennaio del 2002. 1 metro e 80 d'altezza, gioca al Borussia Dortmund dal 2022, quando arrivò dal Salisburgo. In Austria ha arricchito il suo palmares, vincendo tre volte il campionato e altrettante la coppa nazionale. Nella stagione 2021/2022 ha trovato il suo record massimo di realizzazioni in campionato: 19 in 29 partite. In giallonero, invece, in due stagioni e mezzo ha giocato 80 partite, protagonista nella scalata della scorsa stagione fino alla finale di Champions League, persa contro il Real Madrid. Nella prima metà di quella corrente, invece, complice anche un infortunio (rottura della fibra muscolare), Adeyemi ha giocato 14 partite, segnando 5 gol e servendo 5 assist.

Stessi centimetri d'altezza, ma classe 2004, invece, Alejandro Garnacho. Nato a Madrid ma di nazionalità argentina, ha giocato tutta la sua carriera fino a questo momento al Manchester United, per un totale di 120 presenze, 23 gol e 14 assist con i Red Devils, conquistando una FA Cup e una Coppa di Lega. Dopo l'esordio arrivato nel 2021/22, la sua miglior stagione da un punto di vista prolifico è stata la 2023/2024, nella quale ha realizzato 7 reti. In quella attuale è sempre stato preso in considerazione sia da ten Hag che da Amorim: sono 22 le presenze in Premier League (con tre reti segnate e un assist servito), oltre a sette in Europa League (1 gol), tre in Carabao Cup (con altrettanti gol segnati), una in FA Cup e una nel Community Shield, nel quale ha segnato. In totale, in questa stagione 2024/25 Garnacho è sceso in campo 34 volte, segnando 8 gol e servendo 5 assist.