Nainggolan rilasciato in Belgio dopo l'arresto per traffico di droga

Radja Nainggolan è stato rilasciato in libertà dopo l’arresto avvenuto ieri a Bruxelles nell’ambito di un’indagine su un presunto giro internazionale di traffico di droga . L’ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari resta comunque sotto osservazione anche se non è accusato di traffico di droga o riciclaggio di denaro, ma indagato come possibile membro di un’organizzazione criminale.

Nainggolan rilasciato: il commento del suo avvocato

Questo il commento di Omar Souidi, il suo avvocato: "Spera di potersi lasciare rapidamente tutto alle spalle e tornare a giocare a calcio. Non è stato accusato di traffico di droga o riciclaggio di denaro, ma come membro di un'organizzazione criminale. Tuttavia confidiamo che ulteriori indagini dimostreranno che non ha colpe. Radja Nainggolan non è un criminale della droga".