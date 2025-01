Perotti torna in campo: giocherà in Kings League con Fedez

Perotti in Kings League: in campo con la squadra di Fedez

L'argentino aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato lo scorso settembre. Non sarà l'unico ex Roma dei Boomers: infatti una delle tre wild card della squadra è David Pizarro, con i giallorossi dal 2006 al 2012. Completa il quadro degli ospiti illustri la presenza di Daniele Cacia, ex attaccante di Verona e Bologna, tra le latre. L'inizio del torneo in Italia è programmato per il 3 febbraio. In un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport - Stadio, Perotti aveva parlato così della vita dopo il ritiro: "Bella, non posso lamentarmi. Fortunatamente ho i figli, mia moglie, tanti hobby e naturalmente un lavoro che mi ha fatto andare avanti. Certo, resta un po’ il rimpianto di non essere riuscito a chiudere la carriera sul campo, per via degli infortuni, ma sentivo che era il momento di smettere. Quando due mesi fa ho dato l’annuncio, per qualche giorno ho sentito le fitte allo stomaco, inevitabile, ma adesso sto bene e vivo la mia vita senza rimpianti".