Kings League Italy, domani il primo show a Milano: Fonzies Arena sold out 

Kings League, le parole di Marchisio

Così Claudio Marchisio, head of competition della Kings League Italy:”Eccoci qui, finalmente! Pronti ad iniziare questa nuova avventura chiamata Kings League, qui in Italia. Il Mondiale è stato incredibile, non lo dicono solo i numeri, pazzeschi, ma anche tutte le emozioni vissute. Perché il calcio è questo, un amplificatore di emozioni, quelle emozioni generate dalla passione che ci accomuna, qui in Italia come nel mondo intero. Il calcio è quel sentimento che ci unisce, nonostante la fede per squadre diverse o opinioni differenti: il calcio è universale, anche se ci sono diversi modi di giocarlo. La Kings League è un fenomeno globale, ma anche una nuova grande famiglia della quale sono orgoglioso di farne parte. Qui si gioca a calcio, il livello tecnico è molto alto, e si gioca con regole diverse da quelle tradizionali, ma queste novità rendono questo sport ancora più unico e speciale, emozionante e spettacolare, e capace di attrarre tanti giovanissimi che hanno esigenze nuove, come richiesto dalle generazioni che avanzano e che sono cresciute in un'era nuova, dove non ci sono più barriere di comunicazione: tutto è più immediato e diretto. Grazie a Gerard Piqué per aver regalato e condiviso con tutti noi la sua idea geniale, messa a terra da una squadra invisibile fortissima che lavora senza sosta e con l'unico obiettivo di crescere sempre di più, giorno dopo giorno ed evento dopo evento. E grazie per avermi dato l'opportunità di esserci e di affidarmi un ruolo così importante e prestigioso. Kings League Italy ha scelto di posizionarsi in modo strategico nel panorama calcistico italiano, come testimoniato dalla scelta di Lega Serie A di collaborare al nostro fianco per raggiungere un pubblico sempre più ampio grazie alla fusione di sport e intrattenimento, nel presente e nel futuro. E siamo stati scelti da diversi partner come che credono fortemente in noi, sono risorse preziose e siamo orgogliosi di essere stati scelti. Kings League Lottomatica.sport è pronta a debuttare, in una Fonzies Arena costruita in poche settimane: lunedì è qui e quando vedremo quel primo pallone cadere dalla gabbia forse non saremo ancora del tutto consapevoli che si tratterà di un momento cruciale per la storia del calcio italiano. C'è ancora un po' di scetticismo da parte dei più tradizionalisti, media e appassionati ancora ancorati al calcio più classico, ma io credo fortemente in questo progetto e in questo prodotto che conquisterà sempre più persone, di tutte le età. Concludo con un pensiero a tutti i presidenti e a tutte le squadre, come richiede il mio ruolo di head of competition. Siete voi i protagonisti, ma abbiamo tutti un'occasione unica ed incredibilmente elettrizzante: godetevi ogni singolo momento, impegnatevi al massimo e divertitevi in una sana competizione. Saranno undici gare imprevedibili dove non mancheranno gioie e momenti di sconforto e di tensione, ma ricordiamoci sempre che il calcio è passione ed è un generatore di emozioni, quelle emozioni che noi abbiamo il compito di regalare e trasmettere a chi ci guarda. Perché non c'è cosa più bella".