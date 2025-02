Moviola Juve-Empoli: Maleh, rigore  cancellato e giallo severo

Gara non semplice per Zufferli con diversi episodi controversi. Sul gol di De Sciglio, Cacace è davanti a Di Gregorio, ma il neozelandese non impatta sulla visuale del portiere bianconero: rapido il check da parte del Var che ha confermato la bontà della rete. Al 15' del primo tempo l'episodio chiave, con un calcio di rigore prima assegnato all'Empoli e poi tolto dopo l'on field review. Lo stesso Di Gregorio colpisce con la testa Maleh, che cade in area, ma all'inizio dell'azione offensiva c'è un tocco di mano di Anjorin: il braccio è largo, il centrocampista si aggiusta il pallone prima del passaggio chiave, giusto correggere la scelta. D'Aversa ha protestato invece sul pareggio della Juventus per un fallo precedente su Esposito a centrocampo: McKennie va a contrasto, prende la palla ma spinge da dietro. Nel successivo contrasto spalla a spalla tra Kolo Muani e Goglichidze non c'è nulla, il georgiano si lascia cadere con troppa facilità. Qualche dubbio in più sul secondo giallo a Maleh, il centrocampista viene punito per imprudenza. Gestione con diverse insicurezze, il Var lo aiuta parecchio.