Contatto Pavlovic-Thuram, il siparietto tra Savicevic e Infantino: "Era rigore"

Simpatico siparietto a Roma a pochi minuti dall’inizio dell’assemblea elettiva della Figc. L’ex calciatore del Milan Savicevic, membro del consiglio FIFA per l’Uefa, si è rivolto al numero uno della Fifa, Infantino, alla presenza anche del presidente Uefa, Ceferin: “L’arbitro di ieri doveva fischiare il rigore su Thuram - le parole di Savicevic - Sono milanista ma lo ammetto”. E Infantino, noto tifoso interista, si è alzato per stringergli la mano in segno di assenso. “L’hai detto tu”, gli ha risposto scherzando.

