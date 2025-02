Calcio e stadi, a che punto siamo? Il convegno sulle buone pratiche europee

Implementare le best practice europee per adottare standard sempre più elevati in termini di accessibilità e sicurezza negli stadi italiani, contribuendo a rafforzare il ruolo dei tifosi come protagonisti attivi dei grandi eventi sportivi. Questo uno degli obiettivi del convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza (A.N.DE.S.), in programma per oggi e doma ni al Park Hotel Mancini di Roma. L’evento, dal titolo “Tifosi protagonisti dei grandi eventi sportivi: le best practice per ottimizzare accessibilità e sicurezza”, riunirà ospiti di rilievo sia a livello nazionale che internazionale, tra esponenti di spicco delle istituzioni calcistiche e figure di primo piano nel settore della pubblica sicurezza.