Marcelo appende gli scarpini al chiodo: “Per sempre grato al calcio”

Marcelo si congeda con un video

L’ex terzino del real Madrid ha postato sul proprio profilo social un video emozionale, raccontando la sua carriera, iniziata in Brasile e proseguita in Europa con la maglia del Real Madrid e con quella della Nazionale verdeoro. “Ho ereditato il mio amore per il calcio da mio nonno - afferma Marcelo nel video - avevo il desiderio di essere un calciatore professionista, e ho fatto di tutto per diventarlo. A 18 anni il Real Madrid ha bussato alla mia porta, e io sono andato in Europa. Posso dire con orgoglio di essere un vero madridista, Qui ho avuto modo di crearmi una famiglia. In 16 stagioni ho vinto 25 titoli, tra cui 5 Champions League, di cui una alzata al cielo da capitano. Ho vissuto molte notti magiche al Bernabeu. Il Real è un club unico, il madridismo è un sentimento inspiegabile. Ho giocato con la maglia della nazionale con cui ho vinto due medaglie olimpiche e una Confederations Cup. Sono tornato a giocare nel Fluminense per restituire ciò che questo club mi aveva dato all’inizio della carriera, con loro ho vinto tre titoli tra cui la Copa Libertadores. I miei giorni da calciatore finiscono qui, ma ho ancora tanto da dare al calcio”.