Ronaldo, una statua a New York per il suo compleanno: la festa è virale

Cristiano Ronaldo ha compiuto quarant'anni ieri, 5 febbraio . In tutto il mondo è stato celebrato dalle sue migliaia di fan. Un amore che non conosce confini e che ha avuto una sua fervida rappresentazione finanche tra le strade di New York .

Ronaldo in bronzo: la statua spopola sul web

Nella metropoli statuinteìnse, una folla si è radunata dando vita a una festa spontanea in onore di CR7. Cori, musica, bandiere del Portogallo e le maglie che ha indossato in carriera indossate da tanti sostenitori non sono mancate tra i partecipanti al party urbano. A fare il giro del web è stata, però, soprattutto, una enorme statua in bronzo che è stata caricata a bordo di un auto e portata in trionfo. La statua raffigura Ronaldo con la maglia del Portogallo zittire tutti mentre esulta. Sui maxischermi davanti ai grattacieli, ai lati della strada, sono stati mandati in onda dei suoi gol.