Il bambino con la maglietta nei pantaloncini (In e Out) 

I messaggi più importanti necessitano di attenzioni speciali. Suggerisco perciò a chi si occupa dei bambini che accompagnano i giocatori all’ingresso in campo di chiedere ai piccoli (entusiasti ma innocenti e ignari) di non infilare nei pantaloncini la maglietta con il messaggio contro il razzismo. Per il semplice motivo che l’effetto che ne deriva è esattamente l’opposto: “Keep Racism”, coperto “Out”, significa infatti “Mantieni il Razzismo”.