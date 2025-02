Rummenigge esalta la nuova Coppa del Mondo per club: "È un miracolo mondiale"

La Coppa del Mondo per club a 32 squadre, che si giocherà negli Stati Uniti la prossima estate e che vedrà al via anche Juventus e Inter, ha un nuovo grande tifoso. È Karl-Heinz Rummenigge, che nell’Inter ha anche giocato. “Per molto tempo la Coppa del Mondo per Club è stata una competizione priva di emozioni, ma questa situazione è destinata a cambiare con la nuova modalità e la nuova formula – ha dichiarato a Sportbild -. Per me il fatto che la FIFA introduca ora la nuova Coppa del Mondo per club equivale ad un miracolo mondiale. Per la prima volta una competizione per squadre nazionali, la Confederations Cup, è stata abbandonata a favore di una competizione per club”.