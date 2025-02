Giuseppe Rossi dà l'addio al calcio a Firenze: da Ferguson a Batistuta, chi ci sarà

Una carriera che si potrebbe riassumere con una parola: rimpianto . Perché chiunque abbia visto giocare Giuseppe Rossi ha pensato: "Cosa avrebbe potuto fare senza tutti quegli infortuni ...". Ma Pepito ha deciso di regalarsi un "last dance" : ha organizzato per il 22 marzo alle 18 la sua partita d'addio al calcio , a quasi due anni dal ritiro nell'estate 2023 dopo l'ultima esperienza alla Spal. Il teatro scelto per questa giornata speciale non poteva che essere lo stadio Franchi di Firenze , la città a cui è rimasto più legato nella sua carriera, nonostante la sfortuna non lo abbia risparmiato neanche alla Fiorentina .

Pepito Rossi: "Sarà una festa per Firenze, la mia seconda casa"

Giuseppe Rossi ha spiegato tutti i dettagli della sua partita d'addio, in una giornata soprannominata Pepito Day, in una conferenza stampa in Piazza del Duomo a Firenze: “Sarà una giornata piena di sorprese, una bella partita che giocheremo insieme ai miei ex compagni. Sarà una bellissima serata, una festa anche per Firenze e per i tifosi fiorentini. Per me Firenze è una seconda casa, ogni volta che torno mi sento bene. Abbiamo trascorso momenti bellissimi, allo stadio ma anche fuori. Pure se sono stati "solo" 3 anni sono stati molti intensi, con ricordi che rimarranno nella storia e momenti brutti, vedi gli infortuni”. L'ex attaccante italo-americano ha svelato chi lo accompagnerà nel Pepito Day: "Sono molto orgoglioso che ci sarà Sir Alex Ferguson, il mio primo allenatore tra i professionisti. Poi il bomber della Fiorentina Luca Toni, il mio compagno ai tempi della Nazionale Antonio Cassano, Borja Valero, Seba Frey e anche il grande Gabriel Omar Batistuta".