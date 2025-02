Tacconi ottiene una casa popolare a Milano: la storia dell'ex portiere della Juve e della Nazionale

Tacconi in una casa popolare: accolta la richiesta della moglie

Stando a quanto rivelato da Il Giorno, l’Azienda lombarda di edilizia residenziale controllata dalla Regione ha accolto la richiesta firmata dalla moglie fornendo all'ex Juve inizialmente un primo alloggio nell’hinterland milanese. Tacconi pochi mesi dopo lo ha potuto cambiare con una nuova casa, stavolta nella periferia sud di Milano. Hanno fatto discutere i tempi del cambio, che solitamente richiedono tra i 2 e i 4 anni, anche in presenza di invalidità o disabilità. L'Aler ha risposto dicendo che "è possibile rappresentare unicamente il perimetro generale delle best practices in argomento: di norma il cambio alloggio può avvenire dopo 12 mesi dalla contrattualizzazione, ma in caso di comprovati e sopraggiunti aggravamenti medici o in caso di altro tipo di circostanze documentate è possibile procedere in deroga”.