Huijsen, la Juve l’ha svenduto: le big d’Europa su di lui, ora vale una cifra pazzesca

Dean Huijsen si è consacrato in Premier League con la maglia del Bournemouth. In pochissimi mesi, il difensore olandese naturalizzato spagnolo è diventato uno dei centrali più richiesti in Europa, attirando nuovamente le attenzioni dei grandi club che lo seguivano anche prima del trasferimento alla Juventus avvenuto nel 2021, quando aveva 16 anni. Tra queste figurano società di primissima fascia come Real, Bayern, Chelsea, Liverpool e Psg. I francesi, in realtà, lo avevano contattato anche la scorsa estate, ma il direttore sportivo Tiago Pinto è riuscito ad essere più convincente trovando una formula che ha assicurato al Bournemouth una clausola da 50 milioni di sterline (60 milioni di euro) e alla Juve un 10% sulla futura rivendita. Un'operazione che, così strutturata, può essere considerata più un successo per gli inglesi che una garanzia anche sul futuro per la Vecchia Signora.