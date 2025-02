Ranking Uefa, se due arbitri disastro fanno retrocedere l'Italia al terzo posto

0,348 punti separano la Spagna (18,035), neo seconda nel ranking Uefa per nazioni e l'Italia (17,687), neo terza, spodestata dagli iberici nella rincorsa alla quinta squadra per la Champions League 2025-2026. A fine stagione, il pass supplementare verrà assegnato a chi si sarà piazzato primo o secondo nella classifica di rendimento, nettamente capeggiata dall'Inghilterra (20,892). All'esito finale concorreranno i risultati ottenuti dalle squadre di ogni Paese nelle tre competizioni Uefa in cui sono scese in lizza: al momento, l'Italia ne conta 7 sulle 8 scattate ai blocchi di partenza; la Spagna ne ha 6 su 7. Ma nell'andata dei playoff di Champions ed Europa League, Real Madrid, Real Sociedad e Betis Siviglia hanno vinto; Atalanta e Milan hanno perso, la Roma ha pareggiato. A Bruges, la Dea è stata sconfitta nel finale di partita a causa del rigore inventato dall'impresentabile arbitro turco Meler; a Oporto, la Roma era andata in vantaggio, ma è stata tartassata dall'arbitro tedesco Stieler (8 ammoniti e Cristante espulso).

Roma furiosa con l'arbitro in Europa League

Ai giallorossi è andata pure bene perché, come ha detto Ranieri, "Stieler non vedeva l'ora di fischiare un rigore per il Porto". Si capisce quale contraccolpo negativo abbia causato al nostro calcio l'effetto collaterale del combinato disposto Meler-Stieler. Il quale Stieler è stato designato da Rosetti che ricopre l'incarico Uefa dal 2018, quando prese il posto occupato da Collina negli otto anni precedenti. Rosetti che deve rispondere alla domanda di Ranieri: "Come fa a mandare ad Oporto un arbitro che in 22 partite sotto la sua direzione, ha visto la squadra impegnata in trasferta registrare 9 pareggi e 13 sconfitte?". Già, come si fa, Rosetti? E come si fa a mantenere Meler e Stieler nell'Élite Uefa, ovvero nella cerchia dei migliori (migliori?) ai quali solo è riservata la possibilità di fischiare dai quarti di finale dei tornei Uefa. Nel frattempo, il ranking Uefa per club segnala il sorpasso dell'Inter, ora sesta, ai danni della Roma, ora settima dopo il pareggio di Oporto. Roma che il 20 febbraio, all'Olimpico non avrà Cristante e Saelemaekers, il primo espulso, il secondo diffidato, ammonito in Portogallo e quindi squalificato. Alcuni errori arbitrali sono devastanti durante la partita. Ma anche dopo.