Buffon, il figlio Louis Thomas convocato dalla Repubblica Ceca Under 18

Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi Buffon e della modella Alena Seredova, è stato convocato dalla Repubblica Ceca Under 18. A differenza del padre, che ha costruito la sua carriera tra i pali, Louis Thomas è un esterno d'attacco della Primavera del Pisa, ma recentemente è stato convocato da Filippo Inzaghi in prima squadra per la trasferta di Cesena in Serie B.