"L'aereo di Cristiano Ronaldo costretto a un atterraggio di emergenza a Manchester per un grave problema"

Dall'Inghilterra: atterraggio di emergenza per l'aereo di Cristiano Ronaldo

Il Bombardier Global Express 6500 di Cristiano Ronaldo, il cui valore si aggira intorno ai 73 milioni di euro, è atterrato a inizio settimana all'aeroporto di Manchester. Una sosta non prevista, come confermato dal quotidiano inglese The Sun: l'aereo targato CR7, verosimilmente noleggiato da un cliente della compagnia aerea di riferimento, ha evidenziato una crepa ad uno dei finestrini, costringendo il pilota ad effettuare un atterraggio di emergenza e a riparare il danno. Gli ingegneri hanno rilevato il problema di sicurezza e hanno già fatto richiesta di un pezzo sostitutivo, ma finché non arriverà non sarà autorizzato il nuovo decollo. Ronaldo, dal canto suo, era in campo con il suo Al-Nassr lunedì sera, in occasione del confronto con il Persepolis, valido per l'AFC Champions League. Un evento che avvalora la tesi presentata dai tabloid inglesi, la cui attenzione è stata inevitabilmente richiamata dall'aereo personalizzato e dalla curiosità dei fan di CR7.