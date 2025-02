Mihajlovic, la commovente dedica della figlia nel giorno del compleanno

ROMA - Dal Bologna alla Lazio, tutti a celebrare Sinisa Mihajlovic nel giorno del suo compleanno. Oggi avrebbe compiuto 56 anni. Manca a tutti: famiglia, tifosi, gente comune. Uno come lui è difficile dimenticarlo. Le dediche che arrivano dalla famiglia sono commoventi. La figlia Viktorija lo celebra con delle parole di Eugenio Montale e una frase finale: “Auguri papà, ovunque tu sia io so amare fino a lì”. E l’altra figlia, Virginia, scrive : “E io che ancora mi sveglio ogni mattina nella speranza che sia solo l’incubo più brutto di sempre. Tanti auguri al mio papà, al mio grande e immenso amore. Ti amo ogni giorno di più”. "Anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore. E non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io”. Firmato papà. “Tu hai l’anima che io vorrei avere”, la scritta di Viktorija che ha ripostato un vecchio biglietto regalato da Sinisa.

Auguri a Mihajlovic, tante squadre lo ricordano

“Per sempre nei nostri cuori” ha scritto il Bologna sui social. “Sinisa per sempre”, le parole scelte dalla Lazio. Anche la Stella Rossa, sua ex squadra prima del grande salto in Italia, lo ha celebrato: “I suoi calci di punizione saranno ricordati per sempre”. E poi gli auguri di Roberto Mancini in una storia Instagram: “Buon compleanno”, la scritta che accompagna una vecchia foto dei due abbracciati. Pure il Milan su Instagram ha ricordato la leggenda, così come l’Inter. Impossibile dimenticarlo.