Legrottaglie, tutti i retroscena: "Stavo per firmare con la Roma di Sensi. Il sesso? Troppo fa male”

Legrottaglie, la deriva e il ritorno alla fede

"Quando ero nella Juve mi sentivo in dovere di fare certe cose per non apparire come uno sfigato - ammette l'ex calciatore - volevo impressionare, andare dalle ragazze, portare a casa numeri di telefono. Oggi sono cambiato, faccio ciò che mi fa stare bene. Ho conosciuto mia moglie a Milano, a un evento cristiano. Abbiamo praticato l’astinenza, l’atto sessuale dev'essere visto come qualcosa che porta beneficio senza essere inquadrato in un ordine prestabilito. Funziona come con il caffè: è buono, ma se ne bevi sei al giorno fa male. Chi usa il sesso in maniera sconsiderata poi ne paga le conseguenze”.

Legrottaglie e il mancato arrivo alla Roma

L’ex difensore nel 2003 fu a un passo dalla Roma di Fabio Capello. “Era l'estate del 2003, ero in vacanza al mare - racconta Legrottaglie - la sera avevo trovato l'accordo con la Roma di Sensi, ma la mattina seguente i dirigenti del Chievo trovano l’intesa con la Juventus. Il mio procuratore mi chiama e mi dice di andare subito a Torino. Ero in spiaggia, andai subito in aeroporto. Quando arrivo in sede a Torino, entro in ufficio e mi trovo davanti Moggi, Giraudo e Bettega: loro mi salutano e mi portano direttamente davanti ai giornalisti per la presentazione ufficiale. Non ebbi il tempo neanche di cambiarmi: da 25 anni vengo massacrato per quelle foto”.