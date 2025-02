Piqué, l'ultima strana idea per cambiare il calcio: cosa ha proposto

Piqué, l'ultima idea per cambiare il calcio: "Zero punti a chi fa 0-0"

Nel corso di una chiacchierata con Iker Casillas, nel nuovo podcast lanciato dall'ex portiere del Real Madrid, Gerard Piqué ha avanzato una proposta che cambierebbe radicalmente il modo di interpretare un pareggio a reti bianche, ritenuto dallo spagnolo uno spettacolo non degno di biglietti che spesso raggiungono cifre tutt'altro che popolari: "Non può essere che vai allo stadio, spendi 100, 200 o 300 euro e guardi una partita che finisce 0-0. Qualcosa deve cambiare - ha sottolineato Piqué -. Una proposta da valutare sarebbe che se la partita termina 0-0 le due squadre devono prendere zero punti. Sono certo che al 70' si aprirebbero le partite", ha aggiunto, argomentando la sua tesi. Sui social, c'è chi apre alla stravagante idea dell'ex Barça, per rendere il calcio più attrattivo. Altri, invece, risultano contrari a questa rivoluzione, perché rischierebbe di vanificare o sminuire il lavoro del reparto difensivo, oltre a non essere di facile applicazione nelle partite ad eliminazione diretta.