Zeman stabile dopo l'ischemia: le sue condizioni dopo il ricovero

Zdenek Zeman rimane in terapia intensiva. L'ex allenatore di Roma e Lazio era stato ricoverato ieri mattina in codice rosso nella Stroke Unit del Policlinico Gemelli di Roma , reparto dove è rimasto anche oggi. Nei giorni scorsi il boemo aveva accusato una forte sindrome influenzale e il suo peggioramento ha portato al ricovero in ospedale. Questo il primo bollettino medico che era stato pubblicato dopo il ricovero: "Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. È attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici".

Zeman, gli aggiornamenti dal Gemelli dopo l'ischemia

Oggi dal Gemelli arrivano nuove notizie su Zeman, che è vigile e collaborante: le sue condizioni sono stabili, prosegue le terapie e sono in programma ulteriori accertamenti. L'allenatore a fine 2023 era stato colpito da un malore quando era sulla panchina del Pescara, ultima sua squadra allenata. Mentre nel febbraio del 2024 ha riscontrato dei problemi cardiaci che lo hanno costretto a lasciare il club. Problemi per i quali era stato sottoposto a un intervento chirurgico con nuovi controlli a seguire dopo una leggera ischemia avuta lo scorso ottobre. "Il rischio di un'altra ischemia era elevato", spiega il neurologo Paolo Maria Rossini ad Adnkronos Salute. "Nel caso di Zeman parliamo di un fumatore che non sappiamo se ha sospeso le sigarette o non ha controllato altri fattori di rischio. Tra questi, infatti, non c'è solo il fumo, anche la pressione alta non controllata, la fibrillazione del cuore, i grassi elevati nel sangue, un diabete fuori controllo sono fattori di rischio".