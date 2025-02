Baldini: "Zeman? Mi dispiace, ma ha fumato tir di sigarette..."

PESCARA - Mentre il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Zdenek Zeman , da ieri (27 febbraio) ricoverato nella 'stroke unit' del Policlinico Gemelli di Roma dopo aver presentato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti "con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus", un saluto affettuoso a modo suo è stato rivolto al 77enne tecnico boemo dal collega Silvio Baldini .

Zeman ricoverato: il saluto di Baldini da Pescara

"Mi dispiace per Zeman - ha detto alla vigilia della sfida casalinga di campionato contro la Spal il tecnico del Pescara, squadra che milita ora nel girone B di Serie C e promossa per l'ultima volta in A proprio sotto la guida del ceco nel 2012 -. La salute lo mette un pò in crisi. Ha fumato però tir di sigarette. In tutta Italia gli vogliono bene". Nelle prossime ore intanto, secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, l'ex allenatore di Lazio e Roma proseguirà le terapie prescrittegli dai medici e sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.