Morto Tullio Lanese, calcio in lutto: ex arbitro ed ex presidente Aia, aveva 78 anni

ROMA - Calcio italiano in lutto per la morte a 78 anni dell'ex arbitro Tulllio Lanese, presidente dal 2000 al 2006 dell'Associazione Italiana Arbitri, il cui attuale numero uno Antonio Zappi ha disposto per tutti gli arbitri - in occasione di tutte le gare del fine settimana ed eventuali posticipi - di indossare il lutto al braccio. "La sua era stata una presidenza storica - ricorda proprio l'Aia in una nota -, essendo stata la prima dopo la riforma democratica che da quel momento in poi avrebbe previsto l'elezione del vertice dell'Aia e non più la nomina da parte degli organi federali". Zappi, i vicepresidenti Francesco Massini e Michele Affinito e tutto il Comitato Nazionale "esprimono alla famiglia profondo cordoglio a nome di tutti gli arbitri italiani".