La profezia dell'algoritmo: chi sarà il prossimo italiano a vincere il Pallone d'Oro

Il Pallone d'Oro a un italiano nel 2039

Tra i giocatori inseriti nella lista risulta anche un italiano, l'unico - secondo l'intelligenza artificiale - in grado di vincere un Pallone d'Oro da qui a vent'anni: si tratta di Francesco Camarda, sedicenne del Milan che in questa stagione ha collezionato finora 9 partite in Serie A e 4 in Champions League senza segnare nemmeno un gol. Secondo l'algoritmo, il giovane attaccante rossonero riceverà l'ambito premio individuale nel 2039. Non ci resta che aspettare, quindi, 14 anni per capire se la previsione sarà realtà o meno.