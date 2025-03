Quando Bruno Pizzul sceglieva la sua top 11 di sempre della Nazionale: "Da Totti a Conti, e tra Maradona e Pelé..."

«Quando fai un lavoro che rappresenta per te una grande passione la fatica non la senti. Forse sul piano fisico quello più difficile è stato quello di Messico '86. Doveva essere l'ultimo Mondiale di Martellini ma proprio all'inizio della manifestazione ebbe un malore e quindi mi fu affidato tutto il suo gruppo di partite oltre a quelle che dovevo già commentare io. Per me fu un carico di lavoro importante in un Paese straordinario ma simpaticamente sgangherato come il Messico: non funzionava nulla ma appena avevi un problema arrivavano 20 persone ad aiutarti!».

Il calciatore più forte che ha visto giocare dal vivo?

«Difficile scegliere tra Maradona e Pelé. Diego era uno scherzo della natura con quel fisico ma faceva cose straordinarie con i piedi, numeri contrari alle leggi della fisica. Pelé era un grandissimo atleta con un gioco bellissimo da vedere. Ma anche i nostri 'cavallini' non erano niente male: penso a Rivera, Bulgarelli, Baggio, Totti e Del Piero...»

Facciamo un gioco: mescolando i tempi qual è la sua Nazionale ideale?

«È difficile (ride, ndr)... In porta ci mettiamo Zoff. Certo però anche Albertosi... Non è semplice sceglierne undici!».

Proviamoci.

«Allora scelgo Zoff in porta, a destra Burgnich, a sinistra Paolo Maldini. Scirea libero e Rosato stopper. Bruno Conti ala destra, poi Bulgarelli, Rivera, Totti, Boninsegna e Riva».

Un consiglio a un aspirante telecronista?

«Interpretare il mestiere rendendolo nella giusta maniera. È un lavoro appagante ma insidioso perché dà tanta visibilità. Purtroppo si rischia di sentirsi 'personaggio'».

Si riferisce a qualcuno in particolare?

«No, non voglio offendere nessuno. Dico solo che il divismo è un'insidia in questo lavoro. Bisogna sempre rimanere con i piedi per terra, lavorare con serietà e diciamolo: non prendersi mai troppo sul serio!».