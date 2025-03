Mondiale per club, il montepremi è pazzesco: ecco la cifra e quanto incasseranno Inter e Juve

Una cifra record, di quelle che forse faranno passare anche i malumori a chi non vede di buon occhio il Mondiale per club. La Fifa, riunitasi oggi, ha stanziato un miliardo di dollari come montepremi per la rassegna che si giocherà negli Usa dal 14 giugno al 13 luglio. Trentadue le squadre che si divideranno il miliardo, per l'Italia ci saranno Inter e Juventus che incasseranno oltre 18 milioni garantiti. Poi il resto si vedrà.

Mondiale per club, gironi e montepremi

Per la prima volta, quindi, il Mondiale per club di disputerà con questa nuova formula e coinvolgerà squadre di tutto il mondo. Il montepremi deciso oggi dal consiglio della Fifa, che si è riunito in videoconferenza, sarà da capogiro così come lo show e i ricavi degli sponsor che la Fifa sta raccogliendo. Inter e Juventus sono state, rispettivamente, inserite nel girone E (con River Plate, Urawa Reds e Monterrey) e nel G (con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain).

Dove sarà trasmesso il Mondiale per club 2025

Il Mondiale per club sarà trasmesso da Dazn in forma gratuita per tutte le 63 partite della manifestazione.