Hernanes, maxi squalifica per aver "toccato" l'arbitro in Prima Categoria

Hernanes squalificato per otto giornate. Il centrocampista brasiliano ex Inter, Juve e Lazio, alla soglia dei quarant'anni è ancora protagonista in campo. "Il profeta" , dopo l'addio al professionismo, si è stabilito in Piemonte, dove è diventato un imprenditore vinicolo, oltre che giocatore del Sale, formazione militante nel girone G di Prima Categoria. Proprio nell'ultima sfida è arrivata per lui una maxi-squalifica dopo un contatto con l'arbitro.