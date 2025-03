Una patch sulla maglia: il Torino omaggia così il Pizzul tifoso granata

Dopo la grande partecipazione emotiva che a Cormons ha accompagnato l'ultimo saluto all'indimenticabile Bruno Pizzul, proseguono le iniziative in suo ricordo. Così dopo l'annuncio dell'Udinese, che scenderà in campo con il lutto al braccio in occasione del match con la Lazio, per onorare la memoria di un friulano doc, anche il Torino ha deciso di omaggiarlo, con una toccante idea.