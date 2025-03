Live Aid 2025: Arabia for Fifa

Ho l’impressione che Fifa non significhi più Fédération Internationale de Football Association , bensì Federazione Internazionale Finanziata dagli Arabi . Già, perché prima Surj Sports Investment, controllata dalla saudita Pif, s’è presa una quota di Dazn, versando un miliardo di dollari, per far sì che il Mondiale per Club, la creatura più amata da Gianni Infantino, trasmettesse le partite. E poi di miliardi, sempre di dollari, ne è saltato fuori un altro, quello che costituisce un montepremi senza senso.

Vuoi vedere che è stato lo stesso bin Salman ad aprire nuovamente i cordoni della borsa per dare una mano all’amico in difficoltà (si fa per dire: è vicino a Trump)?

La cosa non mi scandalizzerebbe affatto: il calcio - meglio, lo sport professionistico - ha preso da tempo la via per Riyad, e più in generale per gli Emirati, e se sta bene alle istituzioni, figuratevi al sottoscritto.

Come avrebbe detto mio nonno, membro ad honorem dell’Accademia della Crusca, «quelli i miliardi li cagano». E se hanno mire espansionistiche e trovano soggetti affamati di denaro, è sufficiente che si facciano avanti per ottenere ciò che desiderano: una nuova immagine internazionale o il Mondiale di calcio del 2034. Paga e avrai.

Non puoi fare una buona economia con una cattiva etica, disse Ezra Pound.

Ma tanto la poesia è morta insieme al poeta più di mezzo secolo fa, e chi se la ricorda più?